Cuore romanista, Ranieri in conferenza stampa non si è sottratto sull'avvicendamento sulla panchina giallorossa tra Mourinho e De Rossi. "Mi dispiace per Mourinho, la Roma perde un grande condottiero. Con lui - ricorda - ha vinto un trofeo internazionale e c'era il sold out all'Olimpico in ogni gara". Ora De Rossi: "Auguro a Daniele di conquistare da allenatore tutto ciò che ha conquistato da giocatore".

