Bimbo di 8 anni investito a Jerzu, stava andando a scuola

Un bambino di 8 anni è stato investito stamattina mentre andava a scuola, in via Umberto a Jerzu. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Lanusei.

Le sue condizioni non sono gravi: il bollettino medico parla di trauma alla spalla e sospetta frattura. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia del nosocomio oglistrino.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per accertare le responsabilità.



