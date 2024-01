Basket:Dinamo cerca il colpo a Treviso dopo delusione Chiampions

Archivata con qualche rammarico la Champions league, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari si rituffa nel campionato di Lega A, e domenica alle 19.30 sul campo di Treviso proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva, la seconda in trasferta.

"Diciamo che questa è una partita fondamentale, visto che avremo tre trasferte nelle prossime quattro prima della sosta - dice coach Piero Bucchi - Alla fine di questo mese sapremo da che parte della classifica staremo; ci giochiamo una fetta delle nostre ambizioni, sappiamo che è un bivio clou del campionato.

In trasferta dobbiamo fare ancora un passo in avanti, dobbiamo essere più pronti e aggressivi".

Domenica i biancoblu si troveranno davanti una squadra penultima in classifica e reduce da tre sconfitte consecutive, e questo la rende molto pericolosa: "Paulicap è il miglior rimbalzista offensivo in campionato, Robinson ha già giocato bene in Italia, Olisevicius è un fattore chiave, oltre 18 punti di media - commenta Bucchi - Da parte nostra spero che Brandon Jefferson riesca a trovare il ritmo giusto dopo un mese di inserimento e tante partite ravvicinate", conclude riferondosi al play statunitense, ultimo arrivato in casa Dinamo, che in poco tempo è riuscita a far cambiare faccia e rendimento alla squadra.



