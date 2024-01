Auto esce di strada e si ribalta, muore turista francese

E' di un morto e tre feriti non gravi il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la statale 197 tra San Gavino Monreale e Guspini. La vittima è un turista francese di 59 anni, Alain Jules Cools,. Feriti altri due francesi e il titolare di un agriturismo di Guspini.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 12,400. I quattro viaggiavano a bordo di un'auto che per cause ancora da accertare è finita fuori strada, ribaltandosi.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di San Gavino e del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, i vigili del fuoco, l ambulanze del 118 e l'Elisoccorso. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.

