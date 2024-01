Precari da anni, stenotipisti forensi in sciopero

Rifiutano il precariato a vita.

Fonici, trascrittori e stenotipisti forensi hanno scioperato oggi per chiedere di essere stabilizzati con il riconoscimento delle loro professionalità. A Sassari hanno promosso un sit-in davanti alla sede del Tribunale, in via Roma, spalleggiati dai sindacati.

"Chiediamo al ministero della Giustizia che i lavoratori precari siano internalizzati - spiega Maria Teresa Sassu, segretaria della Cgil Filcams di Sassari - Sono dipendenti di un appalto multiservizi che non può essere in alcun modo applicato a questo genere di lavoro. Loro operano a stretto contatto con i giudici, sono la parte determninante dei procedimenti giudiziari. È necessaria, dignitosa e non più rinviabile la loro stabilizzazione".

In tutta Italia i lavoratori forensi precari sono circa 1.500, una ventina in Sardegna, dieci a Sassari. "Alcune colleghe lavorano con contratti precari dal 1996 - denuncia una di loro - Siamo stufi di essere in balia degli eventi e delle decisioni altrui. Chiediamo stabilità e il riconoscimento della nostra professionalità".



