M5s: strappo a Sassari su Regionali, gruppo lascia il movimento

Addio al M5s. I quattro rappresentanti pentastellati al Comune di Sassari rompono il cordone ombelicale con il Movimento che li aveva messi ai margini e creano un nuovo gruppo consiliare, "Sassari Futura", con cui inizieranno un percorso verso le elezioni amministrative di primavera. L'annuncio è stato dato questa mattina a Palazzo Ducale dal presidente del Consiglio comunale, Maurilio Murru, l'assessora alla Cultura, Laura Useri, e i consiglieri Patrizia Zallu e Federico Sias.

I quattro da due mesi avevano una spada di Damocle sulla testa: l'espulsione dal Movimento, minacciata di vertici regionali dei 5 Stelle dopo che si erano rifiutati di togliere l'appoggio al sindaco di Sassari, Nanni Campus, e alla sua maggioranza, e allinerarsi con il Pd all'opposizione, in seguito all'ingresso del M5s nel campo largo di centrosinistra per le elezioni regionali con Alessandra Todde candidata alla presidenza.

"Siamo sempre stati disposti al dialogo e abbiamo aspettato per mesi che ci indicassero una motivazione politica che giustificasse il nostro voltafaccia al sindaco, dopo che con lui avevamo stretto un accordo programmatico che per noi resta valido", spiega Murru. "Nessuno dei responsabili regionali del Movimento - aggiunge - si è mai fatto vivo e non sono nemmeno riusciti a espellerci. Allora siamo noi ad andare via sbattendo la porta. Non lasciamo il Movimento 5 stelle che 15 anni fa abbiamo contribuito a fondare a Sassari, lasciamo il partito 5 stelle, ormai allineato a logiche in cui non ci riconosciamo".

L'assessore Useri ha voluto smentire una sua possibile candidatura alle regionali, mentre Murru è stato più criptico: "Lo sapremo tra tre giorni". Radio Palazzo Ducale lo indica come probabile candidato nella lista del Psd'Az.



