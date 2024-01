Visite gratuite a P.Cervo, prevenzione targata Smeralda Holding

Nella scorsa edizione dell'iniziativa per il sociale promossa da Smeralda Holding, furono erogati 550 controlli medici gratuiti da professionisti esperti di diverse discipline cliniche, e anche per quest'anno la società italiana controllata da Qatar Investment Authority e proprietaria di terreni e immobili lungo la Costa Smeralda, ha deciso di riproporre le " Settimane gratuite della prevenzione".

Dal 22 gennaio nell'ambulatorio del Centro medico a Porto Cervo in via Aga Khan, coordinato dalla direttrice sanitaria Mariuccia Piga, sono in programma visite di controllo totalmente offerte dal gruppo Smeralda Holding. Per il terzo anno consecutivo i cittadini residenti ad Arzachena e Olbia avranno la possibilità di sottoporsi a controlli per prevenire l'insorgenza di malattie o individuare possibili fattori di rischio. Nelle giornate di lunedì saranno effettuati i prelievi ematochimici necessari per chi sceglierà di sottoporsi a visita dietologica, urologica ed endocrinologica e prevenzione tumori colon/retto.

Per informazioni e prenotazioni è necessario rivolgersi alla segreteria dell'ambulatorio del Centro medico a Porto Cervo, attiva a partire dal 18 gennaio, scrivendo una mail a: smcs@consorziocostasmeralda.com. "La scelta di proporre anche un supporto in ambito sanitario, oltre alle attività di formazione, sportive e di aggregazione - ha spiegato Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding - si fonda sulla convinzione che il nostro impegno sociale debba avere sempre un valore tangibile, rilevante per migliorare la qualità della vita della comunità in cui operiamo".



