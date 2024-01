Tempo scaduto per Psd'Az, venerdì si decide sulla Sardegna

Ultimo miglio per il Partito Sardo d'Azione per decidere se restare con il centrodestra, che al tavolo regionale ha deciso a maggioranza di non confermare il presidente uscente della Regione e segretario del partito Christian Solinas, per candidare il sindaco di Cagliari ed esponente di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu, in vista del voto del 25 febbraio. Il presidente sardista e assessore regionale uscente dei Traporti, Antonio Moro, ha convocato per venerdì alle 16, all'hotel Rodia di Oristano, il consiglio nazionale che dovrà prendere la decisione definitiva sulla partecipazione alla competizione elettorale.

Neppure la direzione nazionale, tenuta aperta in seduta permanente, è riuscita a trovare la quadra. Mentre la Lega, storicamente alleata del Psd'Az in Sardegna, sembra avvicinarsi a Truzzu, i sardisti e lo stesso Solinas sono tuttora a un bivio: fare un passo indietro e sostenere la candidatura di Truzzu o affrontare uno strappo per correre da soli. Sembra remota, invece, l'ipotesi di un sostegno a Renato Soru.

I tempi sono stretti: domenica 21 e lunedì 22 dovranno essere presentate le liste assieme alla dichiarazione di collegamento con il candidato presidente. Per quella data quindi i giochi devono essere fatti.



