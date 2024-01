Salvini, ieri parlato solo con Giorgia, rapporto sereno

"Non c'era Tajani" nell'incontro di ieri, "ho parlato con Giorgia, c'era solo Giorgia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad Agorà. "Abbiamo parlato dell'agenda di governo, le ho raccontato di cosa abbiamo al Mit di interesse per i cittadini. Poi ovviamente abbiamo parlato di regionali e quindi contiamo di andare uniti e vincere. Per me è sempre meglio sostenere l'uscente" ma "troveremo l'accordo", ha detto il vicepremier, sottolineando che "il terzo mandato è una questione di democrazia". E poi rispondendo alla domanda: Con Meloni siete sereni? Ha detto: "Assolutamente".



