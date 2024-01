Nel cuore di S. Michele la prima comunità energetica di Cagliari

Nasce nel quartiere di San Michele la prima la comunità energetica rinnovabile di Cagliari.

È in piazza Medaglia miracolosa, nel cuore del rione. Il via ufficiale è arrivato con la firma dell'atto costitutivo dell'associazione che gestirà il progetto.

È una delle prime esperienze di questo genere in Italia.

Coinvolgerà la scuola materna al centro della piazza e le palazzine che la circondano. Sui tetti sono collocati gli impianti fotovoltaici che producono energia pulita da condividere tra i soci. E la stessa scuola si avvale dell'energia autoprodotta per abbattere sensibilmente i costi energetici a carico del comune. Gli impianti, che consentono di produrre circa 130.000 kWh/anno, sono stati finanziati con 410.000 euro nel quadro del Pon Metro 2014-2020.

"L'iniziativa è collocata al centro del quartiere popolare di San Michele, una scelta strategica - spiega il comune in una nota - che rappresenta anche una sfida al tema della povertà energetica. La partecipazione resta aperta a tutti i cittadini del quartiere: potranno fare richiesta di adesione presentando domanda direttamente alla Associazione comunità energetica di piazza Medaglia Miracolosa".



