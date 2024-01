Camilla Soru, 'mio padre ci mette a rischio per le Regionali'

"Avrei voluto che mio padre si ritirasse ma a questo punto non ci spero più, rischia di essere ricordato come colui che ci ha messo a rischio in queste regionali". Ha risposto così Camilla Soru, componente della direzione nazionale del Pd, consigliera comunale a Cagliari e candidata alle prossime elezioni in Sardegna con i dem per Alessandra Todde, riguardo al padre Renato, ex governatore e fondatore di Tiscali, che non ha rinunciato alla sua corsa solitaria nel centrosinistra.

In una chiacchierata radiofonica con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro nella trasmissione "Un giorno da pecora" su Rai Radio Uno si è raccontata: "Sono dispiaciuta per lui, ha una bellissima storia alle spalle", dice preoccupata per come sarà ricordata l'avventura del padre. Quando ha provato l'ultima volta a chiedergli di ritirarsi? "Qualche mese fa - risponde - Ed è stata una conversazione molto deludente". Perché? "È stato umanamente difficile - spiega -, ci sono momenti in cui anche le persone migliori si lasciano affascinare da personalismi ed egoismi".

Questo dissidio vi ha fatto discutere anche a livello personale? "Si, tanto. Sono profondamente dispiaciuta - ammette a Rai Radio1 Camilla - Per la prima volta nella mia vita quest'anno non abbiamo passato il Natale insieme. Pensate quanto può essere difficile per me questa campagna elettorale". Spera ancora in un suo passo di indietro? "Confido molto nel lato bizzarro di mio padre - spiega - lui è uno che ogni tanto è anche capace di alzarsi e cambiare improvvisamente idea".

Parlando dei suoi avversari chi le fa più paura tra Truzzu e Solinas? "Avrei detto Truzzu ma è veramente poco amato nella provincia di Cagliari, dove si raccoglie la maggior parte dell'elettorato".



