Anche nelle scuole sarde il premio Inventiamo una banconota

Anche nelle scuole della Sardegna il premio "Inventiamo una banconota" della Banca d'Italia e del Ministero dell'Istruzione e del MeritoL'iniziativa punta a coinvolgere insegnanti e studenti in un progetto interdisciplinare per la realizzazione di un bozzetto di una banconota "immaginaria". Il tema scelto per questa nona edizione è: "Misurare la realtà".

I ragazzi, sotto la guida dei docenti, potranno confrontarsi e arricchire le proprie conoscenze sulla progettazione delle banconote, considerate non solo come segno monetario e strumento di pagamento, ma anche come veicolo di trasmissione di messaggi e di valori. Il tema proposto quest'anno vuole promuovere l'importanza del conoscere con esattezza e precisione: conto, dunque sono.

Il premio si svolgerà in tre fasi: nella prima saranno selezionati nove bozzetti tra quelli proposti dagli istituti scolastici di Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise e sarà assegnato un riconoscimento di duemila euro alle scuole vincitrici. Una seconda selezione, gestita a livello nazionale, individuerà le nove banconote "finaliste" (tre per ciascun livello di istruzione), che si contenderanno il premio finale nella cerimonia conclusiva in programma a Roma. Le scuole hanno tempo fino al 30 gennaio per iscriversi all'iniziativa e fino al 27 febbraio per presentare i bozzetti.

In Sardegna ogni anno studenti e insegnanti partecipano a una serie di eventi di educazione finanziaria organizzati dalle filiali di Cagliari e Sassari sulla base di un programma concordato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con l'Ufficio Scolastico Regionale.



