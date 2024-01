Regionali: voto domiciliare, domande entro il 5 febbraio

Anche in occasione delle consultazioni elettorali regionali, trova applicazione la normativa statale per favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Le disposizioni normative vigenti ammettono al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

L'istanza deve essere presentata via mail (segreteriamedicinalegale@aslcagliari.it) al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, nel periodo compreso tra martedì 16 gennaio e lunedì 5 febbraio 2024 assieme alla dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nell'abitazione in cui dimorano, oltre a una copia della tessera elettorale, copia di un documento di riconoscimento e certificazione sanitaria.

Il modulo è scaricabile attraverso il portale istituzionale all'indirizzo web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/voto_domiciliare? contentId=SRV8748. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune di Cagliari (piazza A. De Gasperi, 2 - Tel. 070.6778407 - 070.6778548 - 070.6778325).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA