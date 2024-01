Pitbull sfuggono da giardino e aggrediscono gatto e altri cani

Non si è accorto della fuga dei suoi due cani pitbull dal giardino di casa e gli animali hanno prima tentato di aggredire altri due cani e poi hanno azzannato il gatto della vicina.

È accaduto nei giorni scorsi a San Sperate. I carabinieri hanno denunciato un 47enne, commerciante di San Sperate per omessa custodia e malgoverno di animali.

I due pitbull erano anche sprovvisti di microchip. A fare scattare l'intervento dei militari la chiamata della proprietaria del gatto, gravemente ferito dall'aggressione dei due cani. Secondo quanto accertato dai carabinieri non era la prima volta che gli animali sfuggivano dal cortile.

Sul posto sono anche intervenuti i veterinari della Asl. "Il gatto - fanno sapere i carabinieri - è fin di vita. Sarà da valutare ora quale destinazione debba essere data ai due pitbull, che hanno dimostrato di essere pericolosi, quantomeno per i piccoli animali domestici che si trovano nella zona".





