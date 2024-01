Pezzali, Paradiso, Salmo e Sfera al Red Valley di Olbia

Una line up fatta di artisti di fama nazionale ed internazionale per una quattro giorni che punta a raggiungere e incrementare i numeri da record delle scorse edizioni: ritorna dal 14 al 17 agosto il Red Valley Festival a Olbia.

Un countdown scandito oggi, nel corso della presentazione ufficiale, da Luca Usai, patron del festival musicale olbiese giunto alla terza edizione. Annunciati i primi 14 artisti: Max Pezzali, Gazzelle, Salmo & Noyz, Geolier, Sfera Ebbasta, Tommaso Paradiso, Ariete, Diss Gacha, Drillionaire, Fast Animals & Slow Kids, Genitaiz, Kid Yugi, Shablo, Tony Effe.

Gli altri 14 artisti verranno annunciati subito dopo Sanremo.

La stagione 2024 è pronta ad offrire un divertimento non stop per le quattro serate che andranno avanti fino alle prime luci dell'alba, all'interno dell'area concerto Olbia Arena di 13mila metri quadri con una capienza di oltre 25mila posti in piedi.

"Oggi questo progetto esiste ed è a livello nazionale ma ambisce nel breve periodo a diventare internazionale - ha detto Usai - .

E abbiamo riscontrato la grande voglia dei musicisti di venire in Sardegna".

Con un'affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e 105mila persone la scorsa estate, il Red Valley 2024, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, punta già a fare un sold-out. Gli abbonamenti per tutte le serate sono già disponibili online, mentre i biglietti per le singole date saranno disponibili da lunedì 22 gennaio alle 14.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA