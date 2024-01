Sindacati stringono su Sider Alloys, 'ora avanti con revamping'

Non ci sono solo i pagamenti arretrati delle tredicesime a preoccupare i lavoratori che operano nello stabilimento Sider Alloys di Portovesme, nel Sulcis. "Il tema vero - dicono i segretari territoriali di Fiom, Fsm, Uilm e Cud - è avere certezza sul futuro di questa fabbrica di alluminio, un settore ritenuto strategico per il Paese". L'auspicio è che un passo in avanti si compia giovedì 18, quando è previsto alle 10 il tavolo al Mimit che dovrebbe consolidare alcune questioni ormai da tempo sul piatto, a partire dal completamento del revamping della sala elettrolisi e delle celle.

"A fronte della garanzia che è arrivata dal Sace prima delle feste natalizie - spiegano i segretari Roberto Forresu, Giuseppe Masala, Renato Tocco e Angelo Diciotti - non abbiamo ancora un cronoprogramma della attività per il revamping né di quanti lavoratori potranno essere richiamati al lavoro in questa fase. Questo passaggio dovrebbe sbloccare i 170 milioni di investimento e mettere le basi per le prospettive future che però ora non riusciamo a percepire. Serve chiarezza da parte dell'azienda e un monitoraggio costante da parte della politica e delle istituzioni ed è quello che chiederemo al tavolo a Roma". I sindacati ricordano che da ottobre a oggi sono almeno 50 i posti di lavoro che sono andati persi tra scadenze di contratti e licenziamenti.

SCIOPERO PER MANCATO PAGAMENTO DELLE TREDICESIME - Stato di agitazione alla Sider Alloys e alla Gms, con conseguente blocco di straordinari e reperibilità, e lo sciopero immediato di tutte le lavorazioni per sollecitare il pagamento immediato di quanto dovuto e "arrivare all'incontro del 18 gennaio in "condizione di normalità". La mobilitazione è stata proclamata dalle segreterie territoriali di Fiom, Fsm, Uilm e Cub del Sulcis al termine dell'assemblea dei lavoratori che si è svolta questa mattina ai cancelli dello stabilimento di Portovesme. "Sideralloys,e Gms smentiscono le loro stesse rassicurazioni. Prima delle festività natalizie avevano garantito ai lavoratori il pagamento delle tredicesime, con lo stipendio di dicembre (pagato di norma il 12 del mese successivo) e invece al momento non si ha ancora traccia dei pagamenti dovuti, nonostante nel frattempo sia arrivata la convocazione al Mimit - osservano i sindacati - Uno stato di allarme, che si aggiunge alle perdite di posizioni di lavoro messe in atto dalle due aziende".

