Sei concerti al Verdi con 'I Grandi Interpreti della Musica'

Riparte a Sassari la stagione concertistica con sei appuntamenti inseriti nel cartellone "I Grandi Interpreti della Musica". Dal 16 febbraio al 5 aprile il Teatro Verdi ospiterà le date organizzate dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con la partecipazione della Chamber Orchestra. In programma musiche di Vivaldi, Mozart, Beethoven, Chajkovskij per arrivare al concerto di chiusura con le musiche sinfoniche dei film Disney.

Ad aprire la stagione sarà venerdì 16 febbraio il violoncellista di fama mondiale Mischa Maisky. Gli appuntamenti proseguiranno il 23 con il concerto del violinista Boris Begelman, accompagnato per l'occazione dall'ensemble Arsenale Sonoro. L'1 marzo salirà sul palco del Verdi l'arpista e compositore nato a San Pietroburgo, Alexander Boldachev. Quindi l'8 sarà messo in scena lo spettacolo "La musica miracolosa" ideato dal pianista Francesco Nicolosi con la voce recitante di Stefano Valanzuolo.

La rassegna prosegiurà il 15 con l'esibizione del pianista Theodosia Ntokou, per chiudersi con il concerto finale, venerdì 5 aprile, quando la Teatro Verdi Chamber Orchestra, diretta da Guglielmo de Stasio, proporrà al pubblico le musiche sinfoniche composte per le colonne sonore dei film della Disney.

"I solisti che si esibiranno non hanno bisogno di presentazioni - sottolinea il direttore artistico di Teatro e/o Musica, Stefano Mancini - Proseguiamo la nostra attività culturale a beneficio della città e del pubblico di appassionati che ci segue da sempre fedelmente".



