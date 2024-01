Notte di incendi a Olbia, distrutte cinque auto

Notte di fuoco a Olbia, dove in un incendio sono andate distrutte cinque auto.

Il primo intervento dei vigili del fuoco intorno alle 23, in via del Melograno; ad andare a fuoco un pick up e un suv- Le fiamme sono state subito spente grazie all'ausilio di una squadra e il supporto dell'autobotte.

Attorno alla mezzanotte altro incendio in via Mosca dove il fuoco ha gravemente danneggiato un'atra auto parcheggiato sulla strada e subito dopo in via Belgrado per altri due veicoli parcheggiati una di fianco all'altra.

Sull'origine degli incendi sono in corso le indagini e non si esclude la matrice dolosa_ indagano i carabinieri di Olbia.





