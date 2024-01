Musica e divertimento con Medda in "Piacere, Beethoven"

La verve comica di Massimiliano Medda e le sue doti di attore e narratore per raccontare Beethoven, tra le immortali sinfonie, aneddoti e curiosità sulla sua vita. L'attore cagliaritano si esibisce il 19 gennaio alle 20.30 nel ruolo di attore-narratore in "Piacere, Beethoven!", insieme all'Orchestra del Lirico, diretta da Silvia Spinnato, giovane rivelazione al suo debutto sul podio cagliaritano.

E' il primo spettacolo sul palcoscenico del Teatro Carmen Melis - gioiello incastonato all'interno del Parco della Musica, accanto al Lirico - dopo la sua recente inaugurazione.

Parrucca, trucco e abito d'epoca, Medda è ancora una volta protagonista nella riproposizione di uno spettacolo di forte appeal che fa parte della trilogia dedicata ai grandi compositori: oltre a Beethoven, Mozart e Rossini. Al centro dello spettacolo uno dei più imponenti capolavori della storia della musica: le Nove Sinfonie di Beethoven, di cui verrà proposto un movimento di ciascuna, dalla Prima alla Nona, della quale viene eseguito lo Scherzo.

Un'occasione per coinvolgere anche un nuovo pubblico e far apprezzare il genio musicale del grande compositore tedesco in un contesto di leggerezza e divertimento. Il concerto viene replicato sabato 20 gennaio alle 19, domenica 21 alle 11 e poi, per le scuole, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio sempre alle 11, quest'ultimo per i piccoli delle scuole dell'infanzia, dai tre anni in su, sotto forma di fiaba.



