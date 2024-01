Laboratorio analisi Aou Sassari avvia servizio di supporto

Il laboratorio analisi dell'Aou di Sassari di via Monte Grappa agevola ulteriormente gli utenti nella prenotazione degli appuntamenti e avvia, in fase sperimentale, un servizio di supporto.

In particolare, il servizio sarà rivolto agli utenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati all'uso dei supporti informatici, per coloro che trovano difficoltà nella prenotazione telefonica e, infine, per coloro che hanno difficoltà nella gestione delle richieste di accesso.

In questi casi, ogni martedì (a partire dal 16 gennaio) e giovedì, dalle 14.30 alle 15.30, l'utenza potrà rivolgersi al personale presente nelle postazioni 6 e 7 dell'area ticket, al piano terra del Palazzo Rosa.

Da dicembre l'accesso alla struttura avviene da via Monte Grappa 82. L'utenza dovrà presentarsi agli sportelli negli orari dedicati e portare con sé impegnativa e tessera sanitaria.

Restano comunque sempre validi i sistemi già in vigore di prenotazione e di accesso ai servizi di prelievo: tramite mail, scrivendo a prenotaesami.lab@aouss.it e/o al numero di telefono 079-2644560 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:00).

Nella richiesta di prenotazione si raccomanda di comunicare un numero di cellulare attivo. L'utente dovrà presentarsi con la stampa cartacea delle impegnative dematerializzate e/o gli originali delle impegnative rosa.



