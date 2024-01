Calcio: il Cagliari risorge e affianca anche l'Udinese

Cagliari insieme all'Udinese al quartultimo posto. Ma il vantaggio sulla zona retrocessione rimane di un solo punto. L'ha detto ieri Ranieri dopo la vittoria con il Bologna: successo importante, ma c'è ancora molto da fare e da lottare perché il gruppetto che combatte per rimanere in A è racchiuso in pochissimi punti. Leggermente staccate, ma sempre in corsa, Empoli e Salernitana. Ora il Cagliari guarda anche in alto per provare a coinvolgere Sassuolo e Frosinone, proprio le due squadre battute all'ultimo istante alla Domus. Domenica i rossoblù giocano proprio contro gli uomini dell'ex Di Francesco. E sarà un'altra gara fondamentale per conquistare la salvezza.

Dalla gara di ieri qualche ombra, ma anche molte luci. Oscuro soprattutto il motivo della sofferenza iniziale con il Cagliari in balia di manovra e attacchi della squadra di Thiago Motta con evidenti difficoltà soprattutto sulle fasce. Venti minuti da incubo, ha detto il tecnico. Poi il Cagliari si è ritrovato. E ha ritrovato in particolare tre giocatori da massima serie: Wieteska, Sulemana e Petagna. Sono gli uomini acquistati proprio per attutire l'impatto con la serie A. E che però nel girone di andata non avevano dato quello che da loro tutti si aspettavano.

E invece ieri la resurrezione. Petagna ha segnato il suo primo gol in stagione e propiziato in qualche modo anche il secondo mettendo paura a Calafiori. Ma, al di là degli episodi decisivi, l'ex Monza ha dimostrato di essere in condizione e non ha sbagliato una giocata. Bene anche Sulemana. Sulla carta era un titolare poi è scivolato giù nelle gerarchie. Nelle ultime gare si sta riaffacciando nell'undici iniziale. E ieri è stato il suo match capolavoro per corsa e intensità. E poi Wieteska: è un centrale che sa giocare la palla. E finora non era andato bene soprattutto in fase difensiva. Aveva illuso nella partita d'esordio (assist per Luvumbo) proprio all'andata con il Bologna. Poi era finito fuori dai radar di Ranieri.

Ieri l'ingresso a sorpresa nella formazione di partenza. E, nella ripresa, una giocata da trequartista su un pallone "sporco" in area felsinea: da lì è nato il gol del decisivo 2 a 1. Nel frattempo c'è anche il mercato. Dopo una vittoria sembra tutto meno urgente. Ma il Cagliari è davvero a un passo dallo spezzino Verde. Sempre più vicine anche le cessioni di Capradossi, Desogus e Pereiro.



