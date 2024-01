Truzzu, il meloniano di ferro e supertifoso del Cagliari

Militanza politica e amicizia anche quando le percentuali di Fratelli d'Italia erano sotto il 5%. Queste le basi del rapporto fraterno tra la premier Giorgia Meloni e il candidato alla Regione Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari. Chiaro che il peso della presidente del Consiglio si stia facendo sentire in queste settimane per vincere la concorrenza dell'altro candidato del centrodestra, l'uscente Christian Solinas. Un legame che parte da molto lontano, quando FdI nemmeno esisteva. Truzzu e Meloni sono studenti e militanti, negli anni Novanta. Truzzu è l'ultimo dirigente cittadino del Fuan, poi entra in associazioni legate a Alleanza Nazionale, Meloni inizia a farsi strada per poi raggiungere i vertici di Azione studentesca. Poi l'amicizia che si consolida con la festa nazionale di Atreju. Loro insieme a decine di altri militanti diventano quelli di Atreju. Gente che faceva politica militante senza avere - non c'erano i presupposti - di mira poltrone da consiglieri o assessori.

La foto con la scritta Trux sul braccio nasce in questo contesto quasi goliardico: è la parodia dell'ex calciatore Di Canio che rischia di essere cacciato da Sky per un tatuaggio.

Non è un tatuaggio, però, quello di Truzzu - precisa oggi all'ANSA lo stesso sindaco di Cagliari - ma una scritta col pennarello: l'immagine viene diffusa sui social. E si scatenano le polemiche.

Militanza anche calcistica: Truzzu è tra i fondatori di alcuni gruppi ultras che animano la curva nord di Amsicora e Sant'Elia proprio quando la squadra ritorna in B e in A con Claudio Ranieri. Tuttora va allo stadio, abbonamento nel settore distinti, non in tribuna. Naturalmente era a Bari il giorno della promozione in Serie A: c'è una foto che lo ritrae in un abbraccio con Pavoletti, autore del gol vittoria.



