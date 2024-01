Scoppia incendio in una casa a Cagliari, nessun ferito

Un incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino in un appartamento nel quartiere di San Michele a Cagliari.

Fuoco e fumo in un'abitazione all'ultimo piano di una palazzina in via Laghi Masuri, ma al momento del rogo in casa non c'era nessuno.

Sul posto è intervenuta una squadra del comando dei vigili del fuoco di Cagliari: le operazioni di spegnimento hanno evitato che le fiamme provocassero ulteriori danni allo stabile e agli appartamenti sottostanti.

Nessun ferito, verifiche in corso per accertare le cause del rogo.



