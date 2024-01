Psd'Az studia mosse, trattativa su Truzzu o tentazione Soru

Ancora una giornata di silenzio da parte del Partito sardo d'Azione che attende le indicazioni romane della coalizione di centrodestra per poi decidere la strada da intraprendere nel caso di investitura ufficiale del candidato di Fdi Paolo Truzzu per le regionali del 25 febbraio.

Nel primo giorno di presentazione dei simboli, i sardisti ne portano tre, oltre a quello dello storico partito anche quelli delle neonate liste Solinas presidente e Sardi al centro. La linea è quella della direzione di due giorni fa: si va avanti con il bis di Solinas. Ma il deposito dei contrassegni di per sé non significa nulla. Se dai colloqui tra i vertici nazionali della maggioranza di governo, previsti a inizio settimana uscirà il sindaco di Cagliari, si aprono scenari diversi per il partito guidato dal governatore uscente. Il più semplice è che il partito si sieda al tavolo sardo guidato da Fdi, tratti e rientri con quello che può passare come 'atto di generosità per l'unità della coalizione'. "Se le forze di maggioranza vogliono rompere la tradizione degli uscenti, lo dicano e lo motivino ufficialmente" è la condizione sardista per trovare la pace.

Secondo alcuni la via della trattativa sarebbe quella di un terzo nome, diverso da Truzzu e Solinas, che metta d'accordo tutti. I Quattro Mori, così come la Lega che li sostiene, difficilmente correrebbero da soli e puntano ad alzare la posta.

E in questo senso magari potrebbero lasciarsi tentare da un accordo con Renato Soru, l'outsider di centrosinistra, sulla base di un programma incentrato su autonomia e indipendentismo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA