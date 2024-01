Incendio in una vecchia scuola a Cagliari, nessun ferito

Incendio all'interno di una scuola non utilizzata per le lezioni in via Abruzzi, nel quartiere di San Michele. Nessun ferito, i vigili del fuoco con due automezzi e sette operatori hanno circoscritto e spento le fiamme.

Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area e della struttura.

L'incendio ha coinvolto il piano terra della struttura. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i vigili del fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto, polizia di Stato e polizia locale di Cagliari.





