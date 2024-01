Calcio: Thiago Motta, 'buon inizio poi c'è mancato qualcosa'

"L'avvio della partita è stato come volevamo, loro hanno cambiato persino l'assetto difensivo, segno che stavamo facendo bene. Ma dopo il gol dovevamo gestire meglio la situazione, ci siamo fatti prendere dall'euforia. In realtà abbiamo continuato a giocare, ma loro si sono compattati e difesi molto bene". Così Thiago Motta, tecnico del Bologna, in sala stampa dopo la sconfitta con il Cagliari.

Le assenze? "Non mi lamento delle assenze, non cerchiamo alibi. Abbiamo fatto una buona prestazione - osserva l'allenatore del Bologna - ma non sufficiente per portare a casa il risultato. Contento dei giocatori che ho: potevamo anche vincere".

Bologna che fatica contro le squadre chiuse? "Non può diventare un'abitudine - conclude Thiago Motta - oggi con noi in vantaggio abbiamo concesso troppo: dobbiamo migliorare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA