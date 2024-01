In moto contro un'auto, centauro muore a Carbonia

Tragedia della strada questa mattina a Carbonia. Un motociclista di 38 anni, Andrea Biggio, è morto in seguito alle ferite riportate in uno scontro con un'auto alle porte della città.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro: la moto guidata da Biggio si è scontrata con un'auto in via Aspromonte. Ad avere la peggio proprio il centauro: per lui, nonostante l'intervento dell'ambulanza del 118, non c'è stato niente da fare.

Sul luogo dell'incidente anche le pattuglie dei carabinieri di Carbonia, Cortoghiana e Sant'Antioco per i rilievi.

