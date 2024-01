Cagliari, 6mila mq di nuove aree verdi al Quartiere del Sole

Aperte al pubblico due nuove aree verdi nel Quartiere del Sole, dell'estensione di circa 6.000 metri quadri complessivi, in seguito a lavori di riqualificazione finanziati con fondi Pon Metro React-EU.

La prima area, di circa 5.000 metri quadri, in via Procida, ha visto la realizzazione di un giardino recintato, con un percorso fitness completo, un'area giochi per bambini e un'area relax, con la messa a dimora di nuovi esemplari arborei e arbustivi.

La seconda area, di circa 1.000 metri quadri, in via Levanzo, è stata adibita ad area cani aperta.

Gli interventi sono ricompresi nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate che hanno interessato 27 aree verdi cittadine, all'interno del programma di finanziamento europeo PON Metro React-EU. "Le nuove aree verdi nel Quartiere del Sole - commenta il sindaco Paolo Truzzu - riqualificano due spazi che necessitavano da tempo d'intervento, nella zona più prossima al viale Poetto, con installazioni che completano i precedenti interventi realizzati dall'amministrazione nel quartiere".

"L'area di via Procida - aggiunge il vice sindaco e assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius - rappresenta una nuova 'palestra all'aperto' con un percorso fitness completo, grazie agli ampi spazi a disposizione. Nell'area sono presenti inoltre spazi per i bambini con giochi dedicati e sedute per il relax.

Per quanto riguarda l'allestimento a verde, sono stati messi a dimora numerosi esemplari arborei nella zona centrale e numerosi arbusti ed essenze perimetrali. L'area di via Levanzo è stata invece dedicata agli amici a quattro zampe: vista la presenza di muri perimetrali per la gran parte dell'estensione e trattandosi di un'area interna e con limitato traffico veicolare, è stata lasciata aperta e senza recinzioni".



