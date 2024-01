A Tortolì parte crowdfunding per realizzare un agricampeggio

Stefania e Salvatore sono una coppia di 33 e di 36 anni di Tortolì, in Ogliastra, e hanno un sogno: quello di poter condividere uno dei paradisi naturali a due chilometri dal mare tra più belli in Italia, e non solo, creando l'agricampeggio ExperienceNature delle Tenute il Maggese, una loro proprietà in cui si coltiva principalmente grano, legumi, zafferano, frutta e ortaggi.

La coppia, che vorrebbe creare un'attività per integrazione al reddito e proporre un progetto eco-sostenibile e innovativo, ha lanciato un crowdfunding per reperire risorse pari a 50mila euro per l'avvio dell'attività.

La cifra si aggiungerebbe ai loro 30mila euro per realizzare il progetto nato nel 2021, ma con l'aumento dei prezzi delle materie prime i lavori hanno dovuto rallentare.

Chi donerà potrà rendere operativa l'attività programmando ora le vacanze in Ogliastra tra aprile e ottobre del 2025 o 2026 e contribuirà alla realizzazione dell'attività. I fondi saranno utilizzati per recinzioni, staccionate, docce, elettrificazione, pozzo per irrigazione e pompaggio, piazzole, ecc.

Saranno messe a disposizione cinque tende matrimoniali, ma saranno i benvenuti anche i camper e le roulotte. "Abitiamo in Sardegna in un paradiso e sin da giovanissimi siamo impegnati in agroecologia - spiegano Stefania e Salvatore -. Abbiamo fatto della nostra passione per la preservazione dei semi tradizionali, la vita del suolo e delle piante, una missione di vita. Aiutiamo i viaggiatori a ridurre la loro impronta carbonio piantando degli alberi e facendo consumare i nostri prodotti naturale direttamente dall'albero".

La coppia sta realizzando inoltre un'agroforesta per produrre frutta fresca e secca, nuovo ossigeno e per migliorare la gestione dell'acqua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA