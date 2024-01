Truzzu accelera, prime uscite pubbliche da candidato nel weekend

Primi appuntamenti elettorali in Sardegna per il candidato presidente in pectore Paolo Truzzu, indicato a maggioranza dal tavolo regionale del centrodestra ma con la contrarietà di Lega e Psd'Az che sollecitano il bis per l'uscente Christian Solinas. Proprio oggi l'attuale governatore riunisce la direzione nazionale del Partito Sardo d'Azione per decidere se farsi da parte o strappare con gli alleati e, magari, correre da solo.

Domani, come già annunciato, prima uscita pubblica di Truzzu, che oggi guida il Comune di Cagliari, alla convention "C'è del buono in questo mondo", organizzata da Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale a Quartu Sant'Elena, a partire dalle 9.30, nella sala dell'Antica Casa Olla. Non si tratta della presentazione ufficiale del candidato del centrodestra e, in attesa della decisione dei Sardisti a Cagliari e della Lega a Roma, i vertici dell'intera coalizione alla guida della Regione sarda sono stati invitati a partecipare, compreso lo stesso Psd'Az. Poco prima, però, Truzzu sarà già impegnato in campagna elettorale alle 8.30, al mercatino della Coldiretti sempre a Quartu, mentre domenica 14 sarà ospite al congresso provinciale di Fratelli d'Italia Gallura, che si svolgerà ad Olbia, dalle 10, nella sala dell'Hotel For You.



