Nuove strategie e più traffico internazionale per i porti

Approvato dal comitato di gestione il nuovo Piano operativo triennale 2024/2026 dei porti sardi e il dettaglio delle destinazioni d'uso a Su Siccu.

L'occasione da sfruttare è quella dell'utilizzo dei fondi Pnrr. La sfida del triennio riguarda soprattutto l'energia con l'introduzione, in tutti i porti del sistema, dell'elettrificazione delle banchine (cold-ironing) per l'alimentazione delle unità navali all'ormeggio. Un porto che punterà sul long range, la lunga distanza. Rientrano in questa visione interventi come il master plan del Porto canale di Cagliari, un hub dedicato ai comparti contenitori, rotabili e rinfuse, pronto a captare i traffici emergenti dal Nord Africa, ma anche quelli delle nuove rotte marittime tracciate per bypassare gli scenari di guerra del Mar Nero e, ancora più recentemente, del Mar Rosso.

Il ruolo di Porto Torres? Nuovi traffici merci e, soprattutto, per la creazione di hub energetici fondamentali per la trasformazione del GNL e la redistribuzione del metano in tutta l'isola. Una strategia che sarà applicata anche agli altri scali. Sempre nella giornata odierna, il Comitato di Gestione ha anche aggiornato il dettaglio di alcune destinazioni d'uso del compendio di Su Siccu. In particolare, ribadendo la necessità, già evidenziata nella delibera del luglio 2021, di garantire spazi idonei lungo il waterfront cagliaritano per il comparto del charter nautico.

Via anche all'iter che a febbraio porterà alla pubblicazione dell'invito a presentare le manifestazioni di interesse per gli insediamenti produttivi nel distretto della cantieristica nautica, inaugurato nel luglio 2023, al Porto canale di Cagliari. "Rispetto ai precedenti, il Piano operativo triennale appena approvato è gravato da un compito più complesso e delicato - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna -. Entriamo in un triennio cruciale. Ci teniamo pronti ad affrontare le dinamiche turbolente dello scenario internazionale dei trasporti marittimi e ad adeguarci alle recenti normative in materia di riduzione dell'impatto ambientale, con porti efficienti e al passo con le nuove tecnologie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA