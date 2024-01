Anas, i lavori sul ponte Diana a Oschiri procedono

Proseguono i lavori avviati a dicembre 2022 da Anas per il risanamento del ponte 'Diana', sulla strada statale 392 "del Lago del Coghinas", nel comune di Oschiri, oggetto di numerose proteste da parte dei cittadini, l'ultima dopo lo stop alle attività imposto la scorsa estate dal ministro Matteo Salvini agli sversamenti d'acqua dal bacino del Lago Coghinas nella costa di Valledoria.

Gli interventi, del valore complessivo di 8,2 milioni di euro, consistono nel risanamento profondo e nel rinforzo di tutte le parti della struttura, nel ripristino della forma originaria delle pile, nel rifacimento dell'impalcato con ammodernamento della sede stradale e dei bordi del ponte che manterranno le forme originali. Inoltre, l'adeguamento del ponte prevede l'installazione di shock-transmitter - particolari dispositivi antisismici che aumentano la resistenza della struttura - e il conseguente rinforzo delle spalle del viadotto tramite l'installazione di micropali.

Il ponte era stato precauzionalmente chiuso nel giugno del 2022, a seguito di ispezioni tecniche che avevano evidenziato un peggioramento delle condizioni di conservazione e funzionalità della struttura. Lo stesso ponte era, però, già sottoposto a costantemente monitoraggio, a causa delle criticità statiche emerse nelle ispezioni precedenti.

Anas si era subito attivata per predisporre un progetto esecutivo trovando le risorse economiche per eseguire i lavori di risanamento. Aveva quindi incaricato l'Impresa Ati Ser.lu Costruzioni Srl - Movistrade Cogefi Srl - Infrastrutture stradali Scpa, tramite un Accordo Quadro già disponibile.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA