Al via bonifiche nell'area dell'ex campo nomadi di Alghero

Inizieranno nei prossimi giorni le operazioni di bonifica ambientale all'Arenosu, nella pineta che in passato ospitava il campo nomadi.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Mario Conoci, è stata consegnata l'area di cantiere all'impresa che dovrà realizzare l'intervento di bonifica da 700mila euro, che dovrà concludersi in 120 giorni lavorativi.

"Si tratta di un'importante operazione di riqualificazione ambientale, che ha seguito un iter particolarmente difficile e complesso, contribuirà a rendere decorosa l'area rientrante nel Parco regionale di Porto Conte, interessata da un elevato tasso d'inquinamento, così da restituirla alla libera fruizione", spiega il sindaco Conoci.

Tutta la terra asportata seguirà i rigidi protocolli normativi di smaltimento e verrà parzialmente sostituita da quella movimentata dal cantiere della nuova Circonvallazione della città in corso di realizzazione.



