Usano aiuti Covid per comprare titoli, denunciati 2 commercianti

Hanno utilizzato il finanziamento ottenuto dallo Stato per far fronte all'emergenza Covid per comprare titoli, investendo 90mila euro. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle di Cagliari che hanno denunciato per "malversazione ai danni dello Stato" due coniugi titolari di un esercizio commerciale attivo nel Medio Campidano, nel sud della Sardegna. Sono anche state sequestrate disponibilità finanziarie pari all'importo utilizzato illecitamente.

I due, secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza, hanno percepito con il decreto liquidità 98.500 euro a titolo di aiuti e ne hanno usati 90mila per acquistare titoli "per finalità speculative personali e quindi totalmente distratta dallo scopo di pubblico interesse a cui era destinata", precisano le Fiamme gialle. "La normativa - osservano gli investigatori - stabiliva che i finanziamenti potevano essere concessi a scopo di sostegno a quelle imprese in stato di crisi a causa della congiuntura pandemica a condizione che le relative somme venissero necessariamente destinate a finalità connesse al fabbisogno aziendale".



