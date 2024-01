Si amplia il sostegno a Truzzu che incassa l'endorsement di Pli

Dopo l'investitura della maggioranza del tavolo sardo del centrodestra in vista delle elezioni regionali di fine febbraio e a poco meno di 48 ore dalla prima uscita pubblica come candidato alla presidenza della Regione Sardegna, Paolo Truzzu incassa anche il sostegno del Partito Liberale Italiano. In attesa che si sblocchi l'impasse sul tavolo nazionale chiamato a ratificare quanto deciso a Cagliari o a rimettere in discussione la candidatura di Truzzu per tentare un Solinas bis, come richiesto da Lega e Psd'Az con, dietro l'angolo, il rischio strappo nella coalizione, il Pli rompe gli indugi e indica come candidato il primo cittadino di Cagliari.

Il segretario nazionale Roberto Sorcinelli prende atto "dell'indicazione arrivata dal tavolo regionale" e dopo averlo incontrato per promuovere la discussione su alcuni punti programmatici annuncia la presentazione di proprie liste.

"Il nostro obiettivo - osserva Sorcinelli - è sempre stato quello di riunire una coalizione a forte trazione liberale e autonomista che possa prevalere nella convinzione dell'elettorato quale miglior progetto per la nostra terra evitando divisioni e personalismi ma accrescendo, piuttosto, la coerenza, la capacità di governo, i valori liberali e le persone nell'unico ed esclusivo interesse della Sardegna e dei suoi talenti".



