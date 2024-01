Rissa tra due famiglie per la fine di un fidanzamento, 5 denunce

Hanno chiarito la fine di un fidanzamento con una furibonda lite in strada. Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri per rissa aggravata.

L'episodio è avvenuto a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, dove questa mattina i militari dell'Arma sono dovuti intervenire per calmare gli animi dei componenti di due famiglie. Secondo la ricostruzione dei miliari si erano incontrati per avere un chiarimento sulla fine di un fidanzamento, ma la discussione, che all'inizio era stata tranquilla, è degenerata e alcuni componenti dei due nuclei familiari hanno iniziato a darsela di santa ragione. Per sedare la rissa sono dovuti intervenire i carabinieri. Alcuni dei cinque sono stati medicati al Policlinico di Monserrato.



