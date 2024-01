Polizia, nuovo dirigente Centro addestramento di Abbasanta

Il Centro di addestramento e istruzione professionale di Abbasanta (Caip) ha un nuovo direttore. L'incarico è stato affidato al vicequestore Nicola Colitti, 54 anni, originario di Roma. Laureato in giurisprudenza nel gennaio del 1995 e arruolatosi poco dopo come agente ausiliario, è diventato agente effettivo nel 1997. Ha vinto nel 2003 il concorso per funzionari nella Polizia di Stato.

Dal 2004 al 2009 ha diretto il Commissariato di Carbonia, per poi diventare capo ufficio di amministrazione e successivamente vicedirigente del Reparto Mobile di Cagliari. Colitti è subentrato al comando del Caip a Roberto Pietrosanti, andato all'Istituto di Formazione della Polizia di Stato a Roma.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA