Migliorano alcuni pazienti con influenza ricoverati a Lanusei

Restano otto i ricoveri per influenza nell'ospedale di Lanusei, di cui due in terapia intensiva e gli altri in Medicina. Per le due persone ricoverate in Rianimazione e affette da polmonite, di cui una in miglioramento e l'altra stazionaria, sono in corso gli esami nei laboratori di Sassari per capire si si tratti di influenza suina, così come prevede il protocollo del ministero alla Sanità per i casi più gravi.

La Asl ogliastrina conferma che per tutti i ricoverati si tratta di virus di tipo A e che al momento non è noto il sottotipo - tra questi la suina o l'aviaria - ma spiega che il fatto è irrilevante ai fini della gestione del paziente.

Non destano preoccupazioni neanche le condizioni dei cinque pazienti ricoverati in Medicina. "E' importante vaccinarsi per l'influenza - osserva il direttore sanitario della Asl ogliastrina Luigi Ferrari - la maggior parte dei ricoverati in Medicina sono anziani e non sono vaccinati. Non c'è nessun allarme per influenza suina in Ogliastra, i numeri sono confortanti: su una popolazione 56mila abitanti ci sono solo 8 ricoverati. Siamo consapevoli che c'è molta gente con sintomi influenzali seguiti a domicilio. Una cosa da raccomandare è che i malati si rivolgano al proprio medico curante. Detto questo - prosegue il dirigente - ripetiamo che per prevenirne le forme gravi l'unico modo è il vaccino antinfluenzale che è raccomandato anche in una fase avanzata della stagione. Per prevenire il contagio è importante osservare una buona igiene respiratoria e il lavaggio regolare delle mani".



