"Vedrete che alla fine si risolve tutto". Così il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti ha risposto sul braccio di ferro in corso con la Lega sul candidato presidente in Sardegna. Si risolverà nel senso che vuole FdI? "Nel senso che noi abbiamo già dato, ad esempio per la Sicilia", ha replicato parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio.





