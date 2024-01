Basket: Champions in salita, Dinamo sconfitta in casa da Cholet

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha sprecato ieri sera il match point casalingo contro Cholet nei play in di Champions League e ora dovrà giocarsi l'accesso agli ottavi di finale nella bella, mercoledì prossimo in Francia.

I sardi, dopo avere vinto gara 1 in trasferta, potevano chiudere la pratica e passare il turno, ma Cholet ha vinto al PalaSerradimigni 95-91 portando così la sfida a gara 3, sul proprio campo.

Sassari si è trovata subito a rincorrere gli avversari che, sfruttando le 10 palle perse dai padroni di casa, hanno chiuso il primo tempo avanti di 9 punti.

Nel secondo tempo la squadra di coach Piero Bucchi ha fatto un notevole sforzo per recuperare lo svantaggio, riuscendo anche a portarsi avanti di 4 punti, ma a decidere la gara è stata la sequenza di tiri da tre degli scatenati Randall (30 punti a referto) e Campbell (18 punti) che hanno riportato in vantaggio Cholet respingendo puntualmente ogni tentativo della Dinamo di mettere la testa avanti.

Ai sassaresi non sono bastate le ottime prestazioni in attacco del solito Tyree (21 punti), del ritrovato Kruslin (18 punti con un mostruoso 6/7 da tre) e Charalampopoulos (15 punti).

Fra sei giorni si giocherà la bella a Cholet, ma prima la Dinamo tornerà in campo domenica per il campionato italiano: alle 12 al PalaSerradimigni affronterà Pistoia.



