Sindaco Golfo Aranci 'azione vergognosa'

"Desidero esternare tutta la mia indignazione per l'incredibile fatto accaduto nel nostro paese e sono certo di interpretare il sentimento di tutta la nostra comunità affermando che fatti come quelli di ieri non ci appartengono e sono estranei al nostro modo di vivere onesto e civile. L'aggressione ad un anziano è quanto di più ignobile possa essere pensato e messo in atto". Sono le parole del sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas a dopo che un 90enne è stato picchiato nella sua casa durante un tentativo di rapina.

Il primo cittadino parla di "azione vergognosa" e stamane il paese si è svegliato con un senso di profondo sgomento per quanto accaduto. In tanti lamentano la mancanza di controlli adeguati da parte delle forze dell'ordine durante le ore notturne. "Non ci sentiamo più sicuri neanche nelle nostre case - dicono - siamo passati da lasciare le chiavi inserite fuori dalla porta di casa, a non fidarci più di nessuno".

Sul fatto stanno indagando i carabinieri che ora sono al lavoro per cercare di risalire ai responsabili.



