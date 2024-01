Scontro frontale tra due auto ad Abbasanta, tre feriti

E' di tre feriti il bilancio dello scontro frontale tra due auto avvenuto poco prima delle 23 della scorsa notte in via Norbello ad Abbasanta, in prossimità dell'ingresso di Norbello.

All'incrocio della circonvallazione che porta a Ghilarza, una Mini Cooper e una Fiat Punto hanno impattato per causa ancora da accertare. Il conducente della Mini, la conducente della Punto e un altra passeggera sono stati trasportati al pronto soccorso da due ambulanze, Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza le due vetture e l'area.



