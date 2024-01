Ritorna il bando Salude & Trigu per la promozione turistica

Dopo il successo dello scorso anno, con 54 eventi e quasi 400 appuntamenti finanziati, e con oltre 20 milioni di interazioni sui canali di comunicazione, riapre oggi il bando "Salude & Trigu", misura con cui la Camera di commercio di Sassari sostiene l'organizzazione di manifestazioni mirate alla valorizzazione culturale e alla promozione turistica del nord Sardegna.

Per il 2024 l'ente camerale mette a disposizione 600mila euro, che saranno assegnati tramite voucher ai progetti giudicati migliori.

Come è stato spiegato oggi nella sede della Camera di commercio in una conferenza di presentazione del bando, l'incentivo è rivolto alle Pro loco, associazioni culturali e imprenditoriali, fondazioni.

Per presentare le domande ci sarà tempo fino al 2 febbraio. I progetti presentati saranno valutati e inseriti in una graduatoria che premierà i primi 30 con un voucher di 12mila euro, e i successivi, fino al 60/o posto, con un voucher di 6mila euro.

La quarta edizione del bando conferma la crescita dell'iniziativa, partita nel 2021 con un budget di 300mila euro e il coinvoglimento di 32 comuni, e arrivato ora a una dotazione di 600mila euro, con la previsione di accrescere il numero di località interessate e il numero di eventi.



