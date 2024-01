Nasconde in casa 2 chili di marijuana, arrestato a Cagliari

In casa nascondeva quasi due chili di marijuana. Un 40enne è stato arrestato polizia per detenzione e spaccio di droga a Cagliari.

Gli agenti del Gruppo falchi della Squadra mobile tenevano sotto controllo da diversi giorni la sua abitazione in piazza Galileo Galilei e avevano notato uno strano via vai di tossicodipendenti. Hanno quindi deciso di perquisirla, recuperando otto panetti di marijuana per un peso di circa due chili.

Il quarantenne arrestato si trova attualmente ai domiciliari.

La droga è stata sequestrata insieme a tutto il materiale utilizzato per tagliare e confezionare le varie dosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA