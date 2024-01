M5s, 'sanità allo sfascio a Oristano sospese visite di follow up'

"Il danno è enorme: all'ospedale San Martino di Oristano tutte le visite di follow up alle quali devono sottoporsi periodicamente i pazienti che hanno avuto un tumore sono state sospese e attualmente per quanto riguarda le prenotazioni di gennaio non ci sono date certe sui futuri appuntamenti. Basti considerare che nel reparto di Oncologia ed Ematologia del San Martino ogni anno vengono effettuate circa 20mila visite e che circa un terzo riguarda i follow up per capire la portata di questa decisione dalle conseguenze rovinose, dovuta ancora una volta alla carenza di medici".

Questa la denuncia del capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, Alessandro Solinas, che annuncia un'interrogazione al presidente della Regione e all'assessore della Sanità.

"Non è ammissibile - aggiunge Solinas - decidere di gestire i pazienti oncologici con il personale ridotto all'osso a scapito dei pazienti dimessi. I casi di recidiva di malattia non possono essere repentinamente individuati e trattati e i pazienti vengono esposti a rischi altissimi".

"Dobbiamo inoltre considerare che le terapie per i malati oncologici non possono essere gestite dal medico di base, quindi si tratta di una grandissima fascia di pazienti abbandonata dal sistema sanitario pubblico. Questa situazione inoltre - osserva l'esponente del M5s - potrebbe aggravarsi nei prossimi mesi ed è necessario e urgente intervenire adesso con la predisposizione di nuovi bandi per il reclutamento di oncologi, altrimenti sarà troppo tardi. Il territorio di Oristano sta patendo i danni di una mala gestione che dura da anni. La rete della medicina territoriale è stata completamente smantellata: guardia medica, medici di base, pediatri, sono tutti presidi che hanno abbandonato il territorio. Altra grave problematica riguarda la riduzione dei posti letto nel reparto di Medicina, che attualmente opera con soli sei medici per una trentina di posti letto. Un numero insufficiente se consideriamo che prima della pandemia ne ospitava oltre 60".



