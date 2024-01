Asl Sassari, open day per i vaccini ad Alghero

Al via gli open day vaccinali 2024 ad Alghero nelle giornate di domani, 11 gennaio, e sabato 20 gennaio. Non serve la prenotazione. E' necessario presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria; per i minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore. I vaccini somministrati dalla Asl di Sassari sono quelli che servono per proteggersi dall'influenza, dal covid e dal pneumococco.

A seconda del paziente alcuni vaccini possono essere somministrati in contemporanea, per gli altri sarà invece data la possibilità di programmarli: sarà il personale in servizio, caso per caso, a consigliare la miglior strategia di somministrazione. Potrà anche essere richiesta la somministrazione del vaccino contro l'herpes zooster.

La Asl ricorda che la vaccinazione anticovid19 e quella influenzale sono offerte, nella formulazione aggiornata per le varianti di questa stagione autunno-inverno, e sono raccomandate per le persone over 60, per chi ha fragilità, patologie croniche o immunodepressione, e per le donne in gravidanza. Il vaccino antipneumococco è invece consigliato per gli over 65 e per i soggetti fragili.

L'11 gennaio l'open day è previsto a partire dalle 14.30 alle 19, mentre il 20 gennaio, dalle 9 alle 18, al Servizio di Igiene e sanità pubblica, in via Paoli 32.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA