Scuola Deledda senza riscaldamento a Carbonia per un guasto

Il guasto di un pezzo della caldaia dell'impianto termico nella scuola Deledda a Carbonia ha impedito il funzionamento del riscaldamento lasciando alunni e insegnanti con una stufetta in ogni aula che, in questi giorni di basse temperature, non è certo sufficiente a riscaldare gli ambienti scolastici. L'amministrazione comunale, in una nota, si dice dispiaciuta e si scusa con le famiglie per la situazione e per il disagio venutosi a creare.

"Nonostante la solerzia con cui tutti i soggetti coinvolti si sono attivati al fine di risolvere il problema in tempi brevi - spiega la nota - il modello della caldaia necessita della sostituzione del bruciatore, di non facile reperimento sul mercato sardo e nazionale a causa di una disponibilità scarsa dovuta a carenza di materie prime. I referenti che si stanno occupando della ricerca del pezzo riferiscono di essere ottimisti nella risoluzione del problema dato che tutte le aziende del settore hanno riaperto le loro attività dopo le festività natalizie, e in una di queste risulterebbe un pezzo di ricambio compatibile con il modello della caldaia dell'impianto termico del plesso della Deledda. Nel contempo comunque si stanno valutando altre possibili soluzioni per consentire quanto prima possibile la ripresa regolare delle attività didattiche".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA