Sardegna: Cappellacci (Fi), escludo che c.destra si divida

"Per Forza Italia è fondamentale l'unità della coalizione e la sintesi spetta al tavolo nazionale i cui leader, sono certo, sapranno con saggezza tener conto delle sensibilità locali". Così, ad Affaritaliani.it, il coordinatore di Forza Italia in Sardegna Ugo Cappellacci interpellato sulla lite tra Fratelli d'Italia che vuole candidare alle elezioni regionali del 25 febbraio il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e la Lega che non intende mollare e vuole ricandidare il presidente uscente Christian Solinas.

Non c'è il rischio di andare alle elezioni divisi come Centrodestra? "Assolutamente no - risponde l'ex governatore sardo - Il tavolo nazionale, come ha detto anche il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri, sarà capace di trovare la soluzione migliore per vincere le elezioni. Mi sento di escludere categoricamente che si possa andare separati alle elezioni regionali in Sardegna".



