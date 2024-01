Regionali: scadenze in Sardegna in vista del voto 25 febbraio

Settimana cruciale per le scadenze elettorali in Sardegna, fissate dalla legge elettorale Statutaria e dalle sue norme applicative, dove le consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per il presidente della Regione sono fissate il 25 febbraio prossimo: si voterà in una sola giornata, dalle 7 alle 23.

PRESENTAZIONE SIMBOLI - Dal 14 gennaio dalle ore 8 al 15 gennaio alle 20. È la prima scadenza, quella del deposito dei simboli, "il contrassegno con il quale i partiti dichiarano di voler distinguere le liste nelle singole circoscrizioni", insieme alla denominazione del partito o del gruppo politico organizzato, che è prevista dalla legge "non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi". Il decreto con cui il presidente Solinas ha indetto i comizi sarà pubblicato sul Buras l'11 gennaio, tra due giorni.

PRESENTAZIONE LISTE - Dal 21 gennaio alle 8 al 22 gennaio alle 20. "La presentazione delle liste si effettua - si legge nella norma -, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.15". È il momento in cui con certezza si conosceranno i nomi dei candidati governatori, la legge elettorale prevede infatti che la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali sia accompagnata, "a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di presidente della Regione".

PRESENTAZIONE CANDIDATI PRESIDENTE - Dalle ore 8 alle 12 del 25 gennaio. Presentazione delle candidature alla carica di presidente della Regione, del programma politico e della designazione dei rappresentanti di coalizione, presso la cancelleria della corte d'appello di Cagliari.



