Regionali: Lupi, sulla Sardegna si decide in settimana

"Il centrodestra è unito e compatto da 30 anni e continuerà ad esserlo anche alle prossime regionali. Penso che questa settimana troveremo l'accordo sulla Sardegna e ricordo che per la scelta dei candidati abbiamo sempre avuto 2 criteri: quello dei presidenti uscenti e l'ascolto ai territori. In Sicilia per esempio, abbiamo ascoltato i territori: Musumeci aveva fatto bene, ma c'era un' esigenza di ricambio che veniva dai territori che portò alla candidatura, vincente, di Schifani. Anche oggi in Sardegna c'è una richiesta che viene dal territorio e Noi Moderati, con il nostro consigliere Antonello Peru, condividiamo l'indicazione del sindaco di Cagliari. Noi Moderati sarà presente con le sue liste nelle regioni al voto, dove certamente il Centrodestra confermerà la sua compattezza". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

GASPARRI, IN SARDEGNA AVREMO UN UNICO CANDIDATO - "A livello territoriale, in Sardegna, noi vogliamo tenere unita la coalizione di centrodestra, poi ci sono riunioni in corso, le scadenze che incombono, ma sono tutti fattori che valgono per ogni coalizione, infatti, anche a sinistra la discussione ancora é aperta. Ma di una cosa siamo certi: avremo un'unica candidatura". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri a Sky Start "Il congresso di Forza Italia si terrà il 23 ed il 24 febbraio. Appuntamento che verrà preceduto da una serie di eventi. Il 26 gennaio celebreremo a Roma il trentennale della discesa in campo del Presidente Berlusconi. Certamente affronteremo i temi legati alle prossime elezioni europee ma, nel frattempo, siamo concentrati sulle cose da fare, sulle vicende del Parlamento e sulle iniziative politiche di Forza Italia", dice Gasparri.

SALVINI, NO A DIVISIONI SUGLI USCENTI - "Per noi è sempre utile confermare un sindaco o governatore uscente. Dividere il centro-destra sugli uscenti che hanno lavorato bene mi sembrerebbe un errore, ma non faccio battaglie personali o di bandiera. Secondo me, l'unità del centro-destra, scelta dagli italiani, è fondamentale nei comuni, nelle regioni e anche in Europa. Quando in Europa qualcuno di centro-destra dice che sarebbe meglio i socialisti della Le Pen, sbaglia". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a RTL 102.5 in Non Stop News.

